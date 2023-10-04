ميقاتي بحث مع فرونتسكا في موضوع رئاسة الجمهورية والمباحثات مع صندوق النقد الدولي

اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي اشارت بعد اللقاء الى اننا "بحثنا في زيارة ميقاتي الى نيويورك ولقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة والعلاقات الإيجابية بيننا وسبل تطويرها. كما تطرقنا لموضوع رئاسة الجمهورية، والمباحثات مع صندوق النقد الدولي وسير عمل الحكومة".

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