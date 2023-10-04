الطقس غدًا قليل الغيوم والحرارة فوق معدلاتها ساحلًا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا بسحب متوسطة إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل، ويتوقع هطول أمطار خفيفة بشكل متفرق في المناطق الداخلية .

وفي الحال العامة الطقس خريفي مستقر نسبيًا حيث يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع عودة درجات الحرارة للارتفاع خلال الأيام المقبلة، مع ملاحظة بأنّ معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين 21 و29 في بيروت، بين 13 و27 في زحلة، بين 20 و28 في طرابلس.

والطقس المتوقع في لبنان ليوم الأربعاء غائم جزئيًا بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب المحلي على المرتفعات، وتسود حال من عدم الاستقرار في الداخل وجنوب البلاد مع احتمال أمطار خفيفة.

أمّا طقس الخميس فغائم جزئيا بسحب متوسطة إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل، ويتوقع هطول أمطار خفيفة بشكل متفرق في المناطق الداخلية، ويوم الجمعة الطقس غائم الى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بينما ترتفع في الداخل ويتكون الضباب على المرتفعات.

وبالنسبة ليوم السبت فالطقس غائم الى غائم جزئيًا مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، و يتكون الضباب على المرتفعات.