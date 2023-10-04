حمية عرض مع أبي خليل المستجدات العامة وملفات إنمائية مناطقية

عرض وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، مع عضو تكتل" لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، المستجدات العامة في البلاد، كما تمّ البحث في ملفات إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة في منطقة عاليه.

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