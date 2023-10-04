شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تتعهد بإجراءات صارمة غداة حادث إطلاق النار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك - أ ف ب

تعهد رئيس وزراء تايلاند ليليان سوانرومفا الأربعاء، باتخاذ إجراءات وقائية، غداة حادث إطلاق النار الدامي في مركز تسوق في بانكوك، والذي أثار من جديد الجدل حول التشريع المتعلق بحيازة الأسلحة النارية في المملكة والذي يُعد متساهلاً للغاية.

كان عدد الزوار قليلاً عند إعادة افتتاح مركز سيام باراغون التجاري، بعد أقل من 24 ساعة من مقتل امرأتين، صينية وبورمية، في حلقة جديدة من أعمال العنف في تايلاند.

وزار رئيس الوزراء سريتا تافيسين مكان الحادث، حيث وقف دقيقة صمت.

وقال رئيس الوزراء «آمل أن تكون هذه هي المرة الوحيدة التي يحدث فيها ذلك. ستعطي حكومتي الأولوية لإجراءات وقائية»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويعرقل الهجوم الذي استهدف أحد مراكز التسوق الفخمة في وسط بانكوك جهود الحكومة التي تحاول الترويج لصورة بلد آمن بين السياح، وخاصة الصينيين.

والمشتبه فيه الرئيسي الذي اعتقلته الشرطة هو فتى يبلغ من العمر 14 عاماً وطالب في مدرسة خاصة راقية بالقرب من مكان إطلاق النار.

وقال مسؤول في الشرطة الأربعاء إن القضاء بدأ اتخاذ الإجراءات ضده بتهمة القتل العمد والشروع في القتل، وحمل واستخدام سلاح في مكان عام وحيازة سلاح غير مرخص.

وأضاف أنه يخضع لفحوص طبية لتحديد ما إذا كان مؤهلاً للمثول أمام المحكمة.

وأشار المحققون الثلاثاء إلى أن المشتبه فيه «قال إنه كان يشعر وكأن شخصاً آخر في داخله كان يخبره على من يجب أن يطلق النار».

وأوضح نائب قائد الشرطة، سامران نوانما، الأربعاء، أن السلاح المستخدم هو مسدس بلاستيكي فارغ قام المشتبه فيه بتعديله.

وخلال مؤتمر صحفي، أكد المسؤول سنشدد القوانين والتشريعات التي تضبط استخدام الأسلحة النارية، لكن الدعوات المتكررة لتشديد القوانين لم تجنب وقوع مآسٍ أخرى في الماضي.