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بدلاً من خالد المحنا.. الموسوي ناطقا رسميا لوزارة الداخلية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الامير الشمري، أصدر أمرا بتكليف العميد مقداد الموسوي بمنصب الناطق الرسمي لوزارة الداخلية".

ويأتي ذلك بعد أيام، من اجراء وزير الداخلية عبد الامير الشمري، عدة التغييرات في عدد من المناصب العليا بالوزارة.


وبين مصدر أمني، في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة الداخلية أجرت عدة تغييرات بمناصبها العليا، من بينها تعيين اللواء سعد معن مستشارًا أمنيًا لوزير الداخلية"، مشيرا الى ان "اللواء خالد المحنا، هو الاخر تم تكليفه بإدارة دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية".

وبين الحين والأخر، تعمل وزارة الداخلية، على إجراء تغييرات عديدة في مناصبها العليا؛ لتحسين عمل الوزارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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