انت الان تتابع خبر الديوانية..المساحات الخضراء تتحول الى ساحات ترابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - العديد من الحدائق العامة والمتنزهات يلاحظ بانها تهمل بعد فترة وجيزة من زراعتها، وتتحول الى ساحات ترابية على الرغم من إنفاق الكثير من الأموال عليها، ما أدى الى انحسار المساحات الخضراء في المحافظة. اندثار الأشجار والمناطق الخضراء عزتها بلدية الديوانية الى قلة الكوادر والآليات التخصصية وشرعت بمعالجتها للحد من هذه الظاهرة، فيما اشار مختصون الى ان أسباب اندثارها تعود لعدم إيجاد منظومات سقي حديثة إضافة الى اختيار احجام وأنواع أشجار غير مناسبة لزراعتها في الأماكن العامة.