شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب "جزر إيزو" في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر إيزو الواقعة جنوب العاصمة اليابانية طوكيو.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزال الفلبين

من ناحية أخرى، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزيرة لوزان شمالي الفلبين.

وأوضح المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل في بيان، أن مركز الزلزال كان على بعد 17 كيلومترًا شرق جزيرة دالوبيري بمقاطعة كاجايان، وعلى عمق 17 كيلومترًا.