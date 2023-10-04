شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيضانات مفاجئة.. أكثر من 20 جنديًا هنديًا مفقودون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية اليوم الأربعاء، أن 23 جنديا في عداد المفقودين بعد سيول وفيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة في ولاية سيكيم بشمال شرق البلاد.

وهطلت الأمطار على واد يبعد نحو 150 كيلومترا شمالي جانتوك عاصمة الولاية الواقعة على الحدود مع الصين.

عمليات الإنقاذ

وقال المتحدث المقيم في مدينة جواهاتي "تضررت بعض مؤسسات الجيش على امتداد الوادي وهناك جهود جارية للتحقق من التفاصيل".

وتابع أن المياه الآخذة في الارتفاع غمرت بعض السيارات بعد خروج الماء من أحد السدود.

وأكد مسؤول بالجيش لوكالة رويترز، اشترط عدم نشر هويته، أن الأمطار المتقطعة والرعدية تعرقل عمليات الإنقاذ في المنطقة.