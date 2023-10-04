الخارجية الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي ضد الأسرى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين، واقتحام وزير إسرائيلي لسجن جلبوع وإشرافه شخصياً على عمليات القمع والتنكيل والاستفزاز للمعتقلين والاعتداء عليهم.

وطالبت الوزارة في بيان، المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة والصليب الأحمر الدولي، بتحمل مسؤولياتهم لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلية على وقف الاعتداءات على المعتقلين، واتخاذ ما يلزم لضمان حقوق المعتقلين، وفي مقدمتها حقهم في الحرية.

وحذرت من خطورة هذا الاعتداء الوحشي والعنصري على الأسرى، مؤكدة أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، لحماية الأسرى وحقوقهم.