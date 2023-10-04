شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمد حسام رئيسا لـ"تشريعية الشيوخ".. وعفيفى وشوقى وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتيجة انتخابات اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى عن فوز المستشار محمد حسام رئيسا للجنة وفوز كل من المستشار الدكتور محمد شوقى وكيلا أول وفوز عصام هلال عفيفى وكيل ثانى، وفوز المستشار فرج فتحى فرح بمقعد أمين السر.

وتنص المادة "44"على ان تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة شكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

وتنص المادة "39"على تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.