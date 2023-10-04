شكرا لقرائتكم خبر عن على مهران رئيسا لـ"صحة الشيوخ".. وأسامة فهيم أمينا للسر بدور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول عن فوز النائب الدكتور على مهران برئاسة اللجنة، وكل من الدكتور حسين خضير وعمرو حجاب بمنصب وكيلي اللجنة، والدكتور أسامة فهيم إبراهيم منصور بمنصب أمين سر اللجنة.

ووجه رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ الشكر لأعضاء اللجنه لتجديد الثقة فيه رئيسا للجنة للمرة الثانية علي التوالي وقال: "أشكر زملائي علي تزكيتي رئيسا للجنة بدور الانعقاد الرابع وهو شرف عظيم".

وقال الدكتور على مهران لأعضاء اللجنة: "أجدد معكم العهد على أن تكون إدارة اللجنة بتجرد وحياد تام وسماع كل الآراء والمقترحات التي تسهم في بناء جمهوريتنا الجديدة التي أرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وأوضح النائب علي مهران، أن اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية كما ستستكمل مناقشة عدد من المقترحات برغبة المقدمة من السادة النواب والمتعلقة بمشاكل الصحة، على مستوى الجمهورية بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزير الصحة ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

وتُجري الانتخابات على مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية، البالغ عددها ( 14) لجنة برلمانية تضم : " لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية.

وتقضي المادة (39) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بأن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.