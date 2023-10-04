شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة يهنئ المصريين بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب الإصلاح والنهضة بأسمى التهاني والمباركات إلى جموع المصريين في ذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، معركة العزة والكرامة واسترداد الأرض.

وبعث الحزب بأسمى التهاني إلى قواتنا المسلحة الباسلة، قلعة العزة والكرامة، التي روت أرض سيناء بدماء أبنائها الأبرار، ومازالت تقدم الشهداء فداء لحفظ تراب الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

وهنأ الحزب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه الذكرى الطيبة التى عبر فيها المصريون قناة السويس وأزاحوا سواتره الترابية ودكوا حصون حسبها عدوهم لا تهدم.

ودعا الحزب المصريين جميعا إلى استلهام روح الوحدة التي جعلت المصريين في أكتوبر صفا واحدا وكتبت لهم النصر والفخر، فإن معركة التنمية والبناء التي تشهدها مصر في ظل قيادة حكيمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تقل خطورة وأهمية من عبور السادس من أكتوبر نحو آفاق رحبة وجمهورية جديدة وحياة كريمة لكل المصريين.