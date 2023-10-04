شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الغد: ذكرى نصر أكتوبر فخر لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكد بيان حزب الغد أنه إذا كانت معركة أكتوبر الخالدة من أجل استرداد جزء من الوطن وهو أرض سيناء الغالية فإن معركة اليوم هى معركة وطن بأكمله.

وبهذه المناسبة الخالدة يتوجه رئيس حزب الغد وجميع قيادات الحزب وأعضاؤه بخالص التهنئة وعظيم التقدير للرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح السيسى، بانتصارات أكتوبر الخالدة داعين الله أن يحفظ مصر و أن تدوم انتصارتها.