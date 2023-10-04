شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب وهبة رئيسا لـ"برلمانية الشعب الجمهورى" تحت قبة الشيوخ.. والهضيبى للوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ عن رؤساء عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية تحت القبة، في ضوء الإخطارات التي وردت إلي رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من جانب رؤساء الأحزاب إعمالا لقانون اللائحة الداخلية في الفقرة الأولي من المادة (104).

ووفقا لـ"أبو شقة"، فقد أخطر رئيس حزب الشعب الجمهوري باختيار الحزب للنائب إيهاب وهبة ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب تحت القبة، كما أخطر رئيس حزب الوفد باختبار النائب ياسر الهضيبي ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب تحت القبة وطارق عبد العزيز نائبا له.

وأشار "أبو شقة" إلي إخطار رئيس حزب المؤتمر باختيار الحزب للنائب عمر صميدة ممثلا للهيئة البرلمانية وطارق رسلان نائبا له، فضلا عن إخطار رئيس حزب التجمع باختيار الحزب للنائب السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية تحت القبة وأحمد شعبان نائبا له، وأخيرا إخطار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، باختيار الحزب للنائب سامح السادات ممثلا للهيئة البرلمانية والنائبة سلوي الحداد نائبه له.

وكانت الجلسة العامة قد شهدت اعتماد نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة برلمانية.

وجرت الانتخابات على مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية، البالغ عددها ( 14) لجنة برلمانية تضم : " لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية.