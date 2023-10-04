شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو | سابقة تاريخية.. «النواب» الأمريكي يعزل رئيسه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

عزل مجلس النواب الأميركي الثلاثاء رئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.

وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً، مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار «منصب رئيس مجلس النواب شاغراً»، في خطوة تشرّع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة ماكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وجاءت الإطاحة بمكارثي من منصبه وذلك بسبب دوره في تمرير مشروع قانون لتفادي الإغلاق المؤقت.فيما سيعمل الجمهوري باتريك ماكهنري رئيساً مؤقتاً للمجلس لحين انتخاب رئيس جديد.

وفشل مكارثي في إحباط تصويت أولي يهدف إلى إطاحته، لقي تأييداً من 218 نائباً له، منهم 11 جمهورياً، مقابل دعم 208 من حزبه؛ وذلك بسبب دوره في تمرير مشروع قانون لتفادي الإغلاق المؤقت.