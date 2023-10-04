41 محضر مخالفة بيئية.. رفع 79 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع، وتطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، للحفاظ على المظهر الحضاري.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، رفعت شركة نهضة مصر بالتنسيق مع الأحياء 79 ألف طن مخلفات صلبة غير خطرة من الشوارع والميادين فضلا عن تحرير 41 محضر مخالفة بيئية لعدد من المنشآت.

وأشار البيان إلى رفع 324 كجم مخلفات طبية خطرة من المنشآت الطبية المختلفة وزيادة عدد مرات الغسيل والكنس الآلي في الشوارع والميادين بمختلف أحياء الإسكندرية.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول.

وأكد الشريف أنه غير مسموح بأي شكل من الأشكال أن تظهر المدينة بشكل لا يليق بها أمام أهلها وزوارها وذلك حفاظا على المظهر الجمالي والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أنه يجري توزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية، لإضفاء الشكل الجمالي وخلق متنفس حيوي للمواطنين، وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.