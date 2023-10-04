حلقة النار المنتظرة يوم 14 أكتوبر.. هل سنشاهدها في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تشهد سماء العالم في 14 أكتوبر الجاري، حدثا فلكيا مميزا حيث سيمكن هناك رؤية الكسوف الحلقي للشمس، المعروف بـ "حلقة النار".

وعلى عكس كسوف الشمس الكلي الذي يحدث عندما يحجب القمر الشمس تماما، فإن الكسوف الحلقي ينشأ عندما يمر القمر بين الأرض والشمس ولكنه لا يغطي الشمس بالكامل، ما يؤدي إلى ظهور حلقة لامعة أو "الحلقة".

ويجعل الشكل الإهليلجي لمدار القمر حول الأرض هذه الظاهرة ممكنة، وفقا لوكالة ناسا. وخلال أوقات معينة عندما يكون القمر في أبعد نقطة في مداره حول الأرض، يبدو أصغر حجما على خلفية الشمس. وإذا تزامن الكسوف مع هذه الفترة، فإن النتيجة هي تأثير "حلقة النار".

وعلى العكس من ذلك، عندما يكون القمر في نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة من الأرض، ويحاذي الشمس تماما، يمكن أن يحدث كسوف كلي مثل الكسوف الذي من المنتظر أن يحدث في أبريل 2024.

وسيكون الكسوف الحلقي مرئيا فقط في أمريكا الشمالية والوسطى، والجنوبية.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون مشاهدة الكسوف، تخطط وكالة ناسا لتشغيل بث مباشر للحدث.