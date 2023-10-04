إعدام 136 كيلو أغذية فاسدة في حملة صحية بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة صحية على الأسواق ومناطق تداول السلع الغذائية، ضمن أعمال حملة " 100 يوم صحة" الجاري تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة قامت بالمرور على 34 منشأة، وأسفرت عن تحرير 51 محضرًا متنوعًا، بواقع 28 محضر نظافة، و21 محضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية، و2 محضر ضبط أغذية منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بوزن 26 كيلو جرام، واعدام 136 كيلو أغذية و 36 لتر مشروبات فاسدة وبها تغير في الخواص الطبيعية.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن جرى خلال الحملة سحب 4 عينات، وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل وبيان مدى صحتها للاستهلاك الآدمي .

وأكد على استمرار المرور والتفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، لضمان تقديم غذاء صحي آمن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة.