طابقان تحت المياه.. بدء صيانة الباخرة المنكوبة في المنيا بعد 12 يومًا من الغرق الجزئي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

12 يومًا مرت ولازالت الباخرة السياحية المنكوبة في محافظة المنيا تعاني الغرق الجزئي بطابقين أسفل المياه ومثلهما أعلاها، بعد أن اصطدمت في الصدادات الحديدية الموجودة بجوار أعمدة كوبري النيل بمدينة المنيا، الأمر الذي تسبب في شق كبير في باطن الباخرة التي تعمل كفندق عائم، وجرى انقاذها من الغرق بالرسو على مرسى المتحف الآتوني، وتثبيتها حتى يتم صيانتها.

وبدأت مؤخرًا إحدى الشركات في إرسال معداتها إلى مكان الباخرة تمهيدًا وبدء أعمال الصيانة المؤقتة لغلق الكسر الكبير الموجود في باطن الباخرة، وبدء تصريف المياه بعدها، ونقل الباخرة إلى ورش متخصصة لإعادة صيانتها من جديد.

وقال مصدر بإدارة سياحة المنيا، إن أعمال الصيانة التي ستجرى في الباخرة ليست كاملة، ولكنها من أجلى غلق الكسر والشقوق القوية التي أصابت باطن الباخرة وتتسبب في دخول كميات كبيرة من المياه، لذا استوجب الأمر لحام وغلق ذلك الكسر، وبعدها سيتم جر وتسيير الباخرة ونقلها لورش الصيانة في محافظة القاهرة، لتدخل في العديد من أعمال الصيانة الأخرى، خاصة أن بقائها عدة أيام في المياه تسبب في تلفيات عديدة بداخلها.

تعود أحداث الواقعة إلى صباح يوم السبت 23 سبتمبر عندما تبلغ للأجهزة المعنية بمحافظة المنيا بتعرض باخرة سياحية للغرق الجزئي، وجرى التعامل معها سريعًا ورسوها على مرسى المتحف الآتوني المجاور لكوبري النيل العلوي الذي يربط بين مدينتي المنيا القديمة والجديدة.

وتبين أن الباخرة كانت خالية من السائحين، وعليها طاقم من العمال يضم 120 عاملًا، وأنه أثناء قدومها من القاهرة بعد شهرين من إجراء عمليات الصيانة اللازمة لها والمقررة بشكل دوري كل 4 أعوام من أجل الترخيص وعوامل الأمان، وبمرورها بمدينة المنيا اصطدمت بالصدادات الحديدية، وتمكن قائدها من ايقافها سريعا بالمرسى المجاور للحادث.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أصدرت بيانا حينها حول الحادث وجاء فيه أنه بالإشارة إلى تعرض أحد الفنادق العائمة لحادث تصادم أثناء مروره بالممر الملاحي النهري لمحافظة المنيا، وهو في طريقه من مدينة القاهرة إلى مدينة الأقصر، وأكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن هذا الفندق العائم كان خاليا تماماً من أي نزلاء سواء من المصريين أو الأجانب، وأن هذا الحادث وقع دون وجود أية خسائر في الأرواح، وأن الفندق العائم كانت قد انتهت رخصة التشغيل السياحي الخاصة به منذ مايو 2023، ولم يتم تجديدها حتي تاريخه، ولم يستقبل أي نزلاء من المصريين أو الأجانب.

وأضافت أن الفندق المذكور تواجد بالورشة في حلوان على مدار الأربعة أشهر الماضية لإجراء أعمال التطوير والتجديد والصيانة اللازمة حتى يتسنى له العمل خلال الموسم الشتوي، وبعد الانتهاء من جميع أعمال التجديد والصيانة، حصلت إدارة الفندق العائم على تصريح مرور من القاهرة إلى الأقصر من الإدارة العامة للحماية المدنية والهيئة العامة للنقل النهري، للرسو بالأقصر ومن ثم إجراء المعاينات اللازمة له من وزارة السياحة والآثار وتجديد الترخيص الخاص به، تمهيداً لبدء العمل من أول شهر أكتوبر القادم.

وتعرض الفندق لهذا الحادث أثناء مروره أسفل أحد الكباري بمحافظة المنيا وتصادمه به مما أدى إلى حدوث شق بجسم الفندق ودخول المياه من المستوي الأول له، وقام ريس الفندق العائم بتحريك العائمة لرسوها على البر لعدم تعطل الحركة الملاحية بالمجرى الملاحي وقيام أفراد الطاقم بالنزول.