بالأعلام وصور الشهداء.. أطفال مدرسة بجنوب سيناء يحتفلون بانتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

احتفل رياض أطفال مدرسة المروة الرسمية للغات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بـ "اليوبيل الذهبي" لإحياء الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور جمال عبد الناصر، مدير المدرسة، وصبرين سعد، موجه رياض الأطفال، والرائد مصطفى رشاد، وعصمت شرف، أعضاء مجلس الأمناء بالمدرسة، وذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ جنوب سيناء، بتخصيص الفترة الأولى للحديث عن معركة أكتوبر لاسترداد سيناء أرض الفيروز.

وقدم الأطفال استعراض " الشهداء" على أنغام الأغاني الوطنية، وترديد بعض الأغاني الوطنية رافعين الأعلام، وصور الشهداء من أبناء المحافظة، والنشيد الوطني، وتحية العلم.

وألقى الرائد مصطفى رشاد، كلمة بسيطة وضح خلالها دور القوات المسلحة المصرية في معركة استرداد سيناء، وكيف ضحى الجنود والضباط المصريين من أجل الحفاظ على كل حبة رمل فيها، مؤكدًا على حسن التخطيط لمعركة 6 أكتوبر المجيدة.

وهنأ جمال عبد الناصر، مدير المدرسة، الأطفال بذكرى انتصارات أكتوبر، موضحًا التضحيات التي قامت بها القيادة السياسية لتحرير هذا الجزء الغالي من أرض مصر.

واحتفلت محافظة جنوب سيناء أمس بـ "اليوبيل الذهبي" لإحياء الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وعودة سيناء إلى الأراضي المصرية، ورفرفت الأعلام في الميادين والساحات العامة، وتجمع المواطنين ومشايخ القبائل البدوية في ساحة العلم أمام ديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، للاحتفال بهذه الذكرى العطرة، التي تعد تخليدًا لبسالة وشجاعة القوات المسلحة المصرية.

وتضمنت الاحتفالية عزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، وردد طلاب المدارس الأغاني الوطنية، ووضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إكليل الزهور على النصب التذكاري بميدان المحافظة ، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وعدد من مشايخ القبائل البدوية.