شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعلن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت وزارة التضامن الاجتماعي قرار مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 9 سبتمبر الماضي بتأجيل عقد الجمعية العمومية التي كان من المزمع عقدها في السادس من أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بعد التوافق في تحديد جوانب بطلان الدعوة للجمعية، وأبرزها عدم صحة إعلان اعضاء الجمعية العمومية إعلاناً قانونياً صحيحاً بمواعيد فتح وغلق باب الترشح وموعد انعقاد الجمعية.

وأصدرت الوزارة قرارها بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية في الموعد المذكور لما شابها من بطلان في الإجراءات، على أن يتم تحديد موعد جديد لانعقادها من قبل مجلس أمناء المنظمة بعد ازالة اسباب البطلان وتنقية كشوف اعضاء الجمعية العمومية.

وأكد مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلغاء انعقاد الجمعية العمومية، التي كان مزمع انعقادها في السادس من أكتوبر الجاري، كما قرر مجلس الأمناء تنفيذ قراره بتكليف أبو القاسم إبراهيم نوبي بمهام المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان لحين عقد الجمعية العمومية.