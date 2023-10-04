شكرا لقرائتكم خبر عن حازم عمر يكشف ملامح برنامجه الرئاسى: المحليات خلال عامين وخفض مدة الحبس الاحتياطى والان مع تفاصيل الخبر
وأشار المرشح الرئاسى المحتمل حازم عمر، خلال تصريحات على هامش إجرائه الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر، لخوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، إلى أن المحور الثانى يقوم على إدخال التقنيات التكنولوجية لمنظومة العدل، من أجل خفض مدة الإجراءات القانونية وعلى رأسها خفض مدة الحبس الاحتياطى.
كما تعهد المرشح الرئاسي المحتمل، بإجراء انتخابات المحليات خلال عامين، مع إجراء بعض المعالجات على الشأن الخارجي في عدد من الملفات الدقيقة.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادى، قال حازم عمر، إنه سيقوم هذا المحور على زيادة الإنتاج وتقليل الهدر والاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق ذلك على عدة هياكل بالدولة، تشمل الموازنة العامة وقطاع الصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والتوظيف والاستثمار، وبرامج التحويل التى تستهدف تحويل عمالة الوفرة إلى عمالة نادرة.
وأشار إلى أن ملف سداد الديون من أهم الملفات الواردة بالبرنامج الانتخابي، وتحديد آليات السداد من خلال طرح مبادرات مع شركائنا لتحويل هذه الديون إلى استثمارات مباشرة.
وأوضح المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، خلال تصريحات على هامش إجرائه الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر، اليوم الأربعاء، أنه لابد من القضاء على تشوهات سعر الصرف من خلال اتباع سياسة تقوم على التحرير المرن لسعر الصرف وليس التحرير الكامل الذى يضر بالاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن البرنامج الانتخابي يشمل أيضًا زيادة الصادرات المصرية لتغطية 80% من الاحتياجات المحلية، مع إقرار بعض التشريعات التى تزيد جدور الثقة بين الحكومة والشعب خاصة المصريين بالخارج.
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