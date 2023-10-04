شكرا لقرائتكم خبر عن حازم عمر يكشف ملامح برنامجه الرئاسى: المحليات خلال عامين وخفض مدة الحبس الاحتياطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم عمر، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة ورئيس حزب الشعب الجمهورى، عن ملامح برنامجه الانتخابى من خلال عدة محاور، الأول يختص بالمحور الداخلى الذى يستهدف خفض حدة الاستقطاب، ودعم ومساندة الأحزاب السياسية، مع ضمان الانتقال السلمى للسلطة، وفتح المجال العام.

وأشار المرشح الرئاسى المحتمل حازم عمر، خلال تصريحات على هامش إجرائه الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر، لخوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، إلى أن المحور الثانى يقوم على إدخال التقنيات التكنولوجية لمنظومة العدل، من أجل خفض مدة الإجراءات القانونية وعلى رأسها خفض مدة الحبس الاحتياطى.

كما تعهد المرشح الرئاسي المحتمل، بإجراء انتخابات المحليات خلال عامين، مع إجراء بعض المعالجات على الشأن الخارجي في عدد من الملفات الدقيقة.

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادى، قال حازم عمر، إنه سيقوم هذا المحور على زيادة الإنتاج وتقليل الهدر والاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق ذلك على عدة هياكل بالدولة، تشمل الموازنة العامة وقطاع الصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والتوظيف والاستثمار، وبرامج التحويل التى تستهدف تحويل عمالة الوفرة إلى عمالة نادرة.