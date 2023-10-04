شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربى الناصرى يبحث الاستعدادات لدعم الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد حزب العربى الناصرى، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، اجتماعا لإعداد خطة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، أن الحزب بكامل الأعضاء وأمناء المحافظات وقياداته يرون أن دعم الرئيس السيسى في انتخابات الرئاسة هو انحياز حقيقي للوطن والمواطن المصري، مؤكدا أن الحزب ناقش خلال اجتماعه الذي عقد عقب إعلان الرئيس السيسى ترشحه لانتخابات الرئاسة، بحث كيفية دعم الرئيس السيسى في الانتخابات المقبلة بمحافظات الجمهورية وحث الناخبين على أهمية المشاركة في عملية التصويت.

وأوضح أن اجتماع الحزب كان بحضور كلا من الدكتور جمال شقرا استاذ التاريخ الحديث وعضو المكتب السياسي بالحزب، والدكتور عاصم الدسوقي استاذ التاريخ الحديث وعضو المكتب السياسي بالحزب، ومحسن جلال نائب رئيس الحزب، والدكتور عمرو رضوان أمين الشباب وعضو المكتب السياسي بالحزب.