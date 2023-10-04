شكرا لقرائتكم خبر عن حازم عمر: أنهيت كافة إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بكل سهولة ويسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس حزب الشعب الجمهوري، على الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية مؤكدا أنه كان موفقًا للغاية ولم يشعر بضيق في الوقت لاستكمال إجراءات الترشح المطلوبة، بل على العكس فقد نجح فى الانتهاء من كافة الخطوات والإجراءات الخاصة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأوضح المرشح المحتمل الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال تصريحات صحفية على هامش إجرائه الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر، قائلا:" لم أجد اية صعوبة في مرحلة تحرير التوكيلات، والحصول على التسجيلات المطلوبة، مؤكدا أنه نجح في إنهاء كافة إجراءات الكشف الطبي بكل سهولة ويسر".

وخُضع المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، للكشف الطبي البدني والذهني، بناءا على القواعد التى نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

ومن المقرر أن تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريراً طبياً بنتيجة الكشف الطبي البدنى والذهنى على طالب الترشح، يتضمن بياناً ما إذا كان طالب الترشح مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

وتضمن القرار أنه يجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمني، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمناً.

وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد أقصاه الأربعاء الموافق 11 أكتوبر الجاري، لتقديم طلب توقيع الكشف الطبي، لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالي.