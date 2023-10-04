شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاجتماعى الحر: نصر أكتوبر فخر للمصريين.. ونؤيد السيسى لاستكمال التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت المستشارة الدكتورة عصمت الميرغني، مؤسسة ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، جموع الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكري الـ 50 عاما اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر التي تعد ذكري الفخر والعزة للمصريين.

وقالت "الميرغني"، إن نصر اكتوبر المجيد سيظل خالدا في أذهان كل المصريين، والتي أثبتت للعالم مدى الترابط بين أبناء الشعب وقواته المسلحة حتى تحقق النصر العظيم" مؤكدا أن الحزب بمناسبة ذكري نصر أكتوبر يجدد دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة المقبلة من أجل الوصول إلي الجمهورية الجديدة.

وبعثت رئيسة الحزب الاجتماعي الحر، برقية إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة ذكري نصر أكتوبر، جاء نصها كالتالي :" تحية طيبة..أتقدم باسمي و باسم قيادات وأعضاء حزب الاجتماعي الحر بخالص التهنئة بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة ، والتي أعادت للشعب المصري كرامته، بعد أن خاض الجيش المصري أكبر ملحمة حربية سجلها التاريخ باحرف من نور، لرجال قواتنا المسلحة البواسل.