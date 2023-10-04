شكرا لقرائتكم خبر عن علييف لن يشارك في لقاء مع باشينيان حول كراباخ في إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكو - (أ ف ب)

لن يشارك رئيس أذربيجان إلهام علييف في لقاء مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في اجتماع كان مقرراً عقده، الخميس، في إسبانيا، بعد إشارات الدعم التي أبداها الاتحاد الأوروبي ليريفان، على ما أفاد مسؤول أذربيجاني وكالة فرانس برس، الأربعاء.

وقال المسؤول طالباً عدم كشف اسمه «في سياق التصريحات المؤيدة لأرمينيا الصادرة عن مسؤولين فرنسيين... والإعلانات عن تسليم (يريفان) أسلحة وذخائر، والاتهامات التي وجهها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، الأربعاء، إلى أذربيجان، لم تعتبر أذربيجان من الضروري المشاركة في مفاوضات وفق هذه الصيغة».

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أعلنت مساء الثلاثاء أن باريس «وافقت» على تسليم معدات عسكرية لأرمينيا التي ترغب في حماية نفسها من جارتها أذربيجان.

لم توضح الوزيرة طبيعة المعدات، لكنها أكدت أن باريس تتصرف «في هذا المجال بروح مسؤولية وليس بذهنية تصعيد».

من جهتها قالت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن إنها ترغب في «خطة دعم أوروبية» لأرمينيا.

وكان علييف يدرس المشاركة في اجتماع خماسي الأطراف في غرناطة بإسبانيا، الخميس، بحضور قادة فرنسا وألمانيا وأرمينيا ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل.

وكان الخمسة سيناقشون مستقبل ناغورنو كراباخ بعد استعادة باكو كامل سيطرتها على المنطقة خلال عملية عسكرية استغرقت 24 ساعة في 19 سبتمبر/ أيلول، ومراجعة تقدم محادثات السلام طويلة الأمد والمتعثرة بين أذربيجان وأرمينيا.