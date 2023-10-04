شكرا لقرائتكم خبر عن شولتس: اتفاق الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي «منعطف تاريخي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - (أ ف ب)

اعتبر المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، الأربعاء، في بروكسل بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، حول نص مهم لإصلاح سياسة الهجرة الأوروبية يشكل «منعطفاً تاريخياً».

وقال شولتس على منصة إكس، إن دخول الاتفاق حيز التنفيذ والهادف إلى تنظيم استجابة أوروبية في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، «سيحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا، وسيخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا».

وتوصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم، الأربعاء، في بروكسل، إلى اتفاق حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة التكتل، الجمعة، في غرناطة بإسبانيا.

ويهدف القانون الذي تتم مناقشته إلى تنسيق استجابة مشتركة، في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، ما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل. وسيتعين الآن التفاوض على النص مع أعضاء البرلمان الأوروبي.