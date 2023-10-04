شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربي للعدل والمساواة: نؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام محمد عبد القادر عضو الهيئة العليا بالحزب العربي للعدل والمساواة، إن الحزب العربي للعدل والمساواة بكامل قيادته ومنتسبيه، يؤيدون ويدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل قوة في الانتخابات المقبلة؛ إذ أنه رجل المرحلة الآنية والمستقبلية، لما حققه من إنجازات مستدامة تلبي مطالب الجماهير وتحقق جودة الحياة وكرامة العيش للمواطن المصري.

وأشار إلى أن خروج الجماهير تناشد الرئيس السيسي للترشح، وفرحتها بعد إعلانه للترشح خير شاهد على ضرورة استكمال ما بدأته الدولة من مشروعات قومية تحت رعايته، كما تُعد انتصارات قومية على مر عقود من الزمن؛ فالتاريخ المصري دومًا ملىء بالملاحم والانتصارات على أيدي عظماء يعشقون تراب الوطن.

وذكر بأن الرئيس لم يحافظ فقط على مؤسسات الدولة الوطنية؛ لكنه أحدث طفرة لم يسبق لها مثيل، فتحت للدولة المصرية مسار النهضة في كافة المجالات والقطاعات، وقضت على أحلام جماعات الظلام التي أرادت أن تنال من بلادنا الغالية، وعليه فإن بقاء الرئيس في فترة رئاسية جديدة يُعد فرض عين، ومن ثم فإن مشاركة الحزب العربي للعدل والمساواة لدعم وتأييد الرئيس أمر واجب.