شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العائلة المصرية بهولندا: الرئيس السيسي اختيارنا الوحيد وسندعمه بقوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود السلامونى رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا أننا فخورون بالانتماء إلى حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" والتي تدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف السلامونى، أن المصريين فى هولندا يدركون حجم التحديات التى تواجه مصر في هذه الفترة الحساسة من عمر الوطن وفي تاريخ المنطقة والعالم، ولذلك فهم يرشحون ويؤيدون بكل قوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس بيت العائلة المصرية في أمستردام، أن الرئيس السيسي هو الاختيار الوحيد لكل مصري وطني من أبناء الجالية المصرية في هولندا، مشيرًا إلى أن بيت العائلة المصرية في أمستردام سوف يعقد فعاليات محتلفة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ولحشد أبناء الجالية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.