رئيس وزراء أرمينيا: مستعدون لتوقيع معاهدة سلام مع رئيس أذربيجان

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الاستعداد لـ"توقيع معاهدة سلام مع رئيس أذربيجان إلهام علييف".
وفي وقت سابق، أفاد مسؤول أذربيجاني وكالة فرانس برس بأنّ علييف لن يشارك في لقاء مع رئيس وزراء أرمينيا في اجتماع كان مقررًا عقده الخميس في إسبانيا، بعد إشارات الدعم التي أبداها الاتحاد الأوروبي ليريفان.
واشار المسؤول إلى "جو مناهض لاذربيجان تشكّل"، وذلك بعد الهجوم الخاطف الأخير لباكو على الأرمن في ناغورني قره باغ.
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