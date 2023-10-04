شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سأعود للرئاسة وأنهي هذه المرحلة المظلمة من أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج - متابعات

ذكر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه سيعود إلى رئاسة الولايات المتحدة من جديد في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024، متعهداً بإنهاء ما أسماه المرحلة المظلمة في تاريخ واشنطن، مشيداً في الوقت نفسه بالحزب الجمهوري لأنه «يقوم بعمل رائع لإعادة أمريكا عظيمة من جديد».

وقال ترامب خلال اليوم الثالث من محاكمته أمام محكمة في نيويورك، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية: «سأعود للرئاسة وأنهي هذه المرحلة المظلمة من تاريخ البلاد»، لافتاً إلى أن «رفض محكمة نيويورك تشكيل هيئة محلفين (في القضية المنظورة ضده) أمر غير مسبوق» وسابقة من نوعها. وأضاف أن «العدالة يجب ألا تستخدم كسلاح سياسي».

وزعم ترامب أن ما يحدث ضده من ملاحقات قانونية يعود لتقدمه على الرئيس الحالي، جو بايدن، في كل استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع في تصريحات للصحفيين، الأربعاء، أن المكائد التي تحاك ضده لن تؤثر في تقدمه في الانتخابات. مؤكداً أنه قام بسداد كل المبالغ والديون المستحقة للبنوك.

وأردف أن «قضية الاحتيال المدني بداية الشيوعية في أمريكا»، منوهاً بأن «قضية الاحتيال المدني ستفشل بلا شك»، وقال: «سنقوم بما هو الأفضل لشعبنا وبلدنا».

ويحاكم ترامب محاكمة مدنية بتهمة الاحتيال أمام محكمة في مانهاتن، بولاية نيويورك، بالمبالغة في تقييم أصوله للتمكن من الحصول على قروض، وعلى شروط تأمين أفضل، وهي القضية التي من الممكن أن توجه ضربة موجعة للإمبراطورية العقارية لترامب، حيث اتهمته المدعية العامة بجني أكثر من 100 مليون دولار من خلال الكذب.

كما تسعى المدعية العامة لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم عليه، ونجليه دونالد الابن وإريك، بمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته 5 سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه. وقالت إن مكتبها مستعد لإثبات قضيته.