الجيش الكولومبي يعتذر عن إعدام مدنيين خلال قتال المجموعات اليسارية

بوجوتا ـ ا.ف.ب: قدَّم الجيش الكولومبي للمرَّة الأولى اعتذارًا عن إعدام جنوده مدنيين لتضخيم أعداد الأشخاص الذين قضوا عليهم خلال أعوام المواجهات مع مجموعات يسارية مسلحة.

ووفق «الهيئة القضائية الخاصة» المكلفة التحقيق في الجرائم المرتكبة خلال أعوام النزاع، قتل 6402 مدنيين بين عامَيْ 2004 و2008 جرَّاء هذه الممارسة. وفي بعض الحالات، تمَّ إلباس الضحايا زيَّ المجموعات المسلحة.

وطلبت القوات المسلحة السماح من عائلات بعض الضحايا خلال حفل أقيم في بوجوتا. وقال قائد الجيش لويس أوسبينا «نقرُّ بأنَّ أفعالًا مؤلمة ارتكبها عناصر الجيش الوطني، لم يكن من المفترض أن تحصل على الإطلاق».

ورأى أنَّ الجنود «لطَّخوا شرعية» الجيش، متوجِّهًا إلى عائلات الضحايا بالقول «نقدِّم لكم اعتذارنا العميق والصادق».

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