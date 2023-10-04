القوات الجوية الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية فـي شبه جزيرة القرم

إسقاط 31 مسيرة فـي الغرب

موسكو ـ وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنَّ الدفاعات الجوِّية الروسية قامت باعتراض وتدمير 31 طائرة مُسيَّرة أوكرانية فوق مناطق كورسك وبريانسك وبيلجورود غرب روسيا.

وقالت الوزارة، في بيان، عبر تطبيق تليجرام، إنَّ القوات الجوِّية الروسية ساعدت أيضًا في إحباط محاولة إنزال أوكرانية باستخدام زورق عسكري عالي السرعة وثلاث زلاجات نفاثة في شِبه جزيرة القرم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. يشار إلى أنَّ روسيا قامت باحتلال وضمِّ شِبه جزيرة القرم في عام 2014.

ولم يتم إعلان وقوع إصابات في هجوم الطائرات المسيَّرة خلال الليل والذي كان واحدًا من أكبر الهجمات في الأشهر الأخيرة على المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

ويبدو أنَّ هجمات الطائرات المسيَّرة على موسكو توقفت في الغالب في الأسابيع القليلة الماضية بعدما تم استهداف العاصمة الروسية بشكل متكرر خلال فصل الصيف، مما دفع مطارات المدينة إلى إيقاف عملياتها. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنَّ الجيش الروسي صدَّ هجومًا صاروخيًّا على شِبه جزيرة القرم عن طريق تدمير صاروخ أوكراني مضاد للسفن من طراز نيبتون، قبالة ساحل شِبه الجزيرة. وكانت القرم التي ضمَّتها روسيا في 2014 هدفًا لهجمات أوكرانية مكثفة لأسابيع. وهوجمت مدينة سيفاستوبول التي تضم الأسطول الروسي في البحر الأسود بصفة خاصة عدَّة مرَّات. من ناحية أخرى أعلنت روسيا إسقاط 31 مسيَّرة أوكرانية حاولت مهاجمة أهداف في الغرب.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنَّ «أنظمة الدفاع الجوي العاملة في أجواء مناطق بلغورود، بريانسك وكورسك (الحدودية مع أوكرانيا) اعترضت ودمَّرت 31 مسيَّرة أوكرانية»، من دون أن تشيرَ إلى سقوط ضحايا أو وقوع أضرار جرَّاء ذلك.