خمسة جرحى بإطلاق نار فـي بالتيمور الأميركية

بالتيمور (الولايات المتحدة) ـ ا.ف.ب: أصيب خمسة أشخاص بجروح في حادث إطلاق نار قرب جامعة في بالتيمور، وفق ما أفادت الشُّرطة في المدينة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال مفوّض شرطة بالتيمور ريتشارد وورلي إنَّ إطلاق النار وقع في حرم جامعة مورجن ستايت.

وأوضح أنَّ خمسة أشخاص تراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا أصيبوا بجروح، لكن حياتهم خارج دائرة الخطر. وأشار قائد شُرطة الجامعة لانس هاتشر إلى أنَّ أربعة هم من الطلاب. وكانت الجامعة حضَّت الطلاب وأفراد عائلاتهم على البقاء بمنأى عن منطقة الحادث والاحتماء. كما تمَّ إغلاق الحرم الجامعي لدى الإبلاغ عن وجود مطلق للنار، قبل أن يتمَّ رفع القيود مع انتهاء الحادثة، وفق السُّلطات. إلَّا أنَّ الحصص الدراسية المقررة الأربعاء تمَّ إلغاؤها، وفق المصدر نفسه. ولم يتمّ الإعلان عن توقيف أي شخص. وتُعدُّ جامعة مورجن ستايت حوالي تسعة آلاف طالب وغالبية طلابها تقليديًّا من السود.