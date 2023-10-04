شكرا لقرائتكم خبر عن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة للموافقة على إصلاحات نظام اللجوء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، أن الدول الأعضاء بالتكتل مستعدة لتبني موقف مشترك حول قواعد اللجوء في حالات الأزمات، متغلبة على عقبة رئيسية.

تعد اتفاقية جنيف للاجئين إنجازًا للبشرية، وحجر زاوية في القانون الدولي للاجئين؛ فهي تمنح المضطهدين حق اللجوء وتمنع إعادة الأشخاص إلى حيث يتعرضون للتهديد بالاضطهاد.

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الاتحاد الأوروبي

إلى ذلك، امتنع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن تقديم أي تعهدات فورية بمساعدات جديدة إلى أوكرانيا، خلال اجتماعهم في كييف الإثنين الماضي، للإعراب عن دعمهم لأوكرانيا، وذلك رغم وصفهم للمحادثات بأنها "تاريخية".

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه ينبغي أن يفهم الاجتماع على أنه "التزام واضح من الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا، ودعمها المستمر في كل الأبعاد".