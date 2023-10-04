"وصال الخير".. جامعة أسيوط تُطلق قافلة تنموية وتوعوية شاملة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أطلقت جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، قافلة تنموية وتوعوية شاملة لقرية شطب، تحت عنوان "وصال الخير" والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب والمشرف العام على الأنشطة الطلابية.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن القافلة الشاملة لقرية شطب ضمت نخبة من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والطب البيطري، والزراعة، والخدمة الاجتماعية، والفنون، مشيرًا إلى أن انطلاق قافلة وصال الخير يأتي تزامنًا مع احتفالات الجامعة بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ودعمًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شملت العديد من الخدمات الطبية البشرية والبيطرية والفنية والاجتماعية، والزراعية، وتضمنت القافلة الطبية عددًا من التخصصات مثل الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، وجراحة عامة، وأورام، ورمد، وأسنان، فضلًا عن خدمات تنظيم الأسرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على نحو 540 مواطنًا، وتقديم علاج وأدوية مجانية لأهالي القرية، تحت إشراف الدكتور مصطفى نصر الدين، نائب مدير مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط، والدكتور عمرو عبدالمجيد، مدير مركز القوافل الطبية بالجامعة، وحسني رجب، مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة، وعلاء أحمد فياض، مسئول القافلة الطبية بكلية الطب بالجامعة، وعدد من الأطباء والطلاب بمختلف التخصصات بالكلية.

وأشار إلى أن القافلة البيطرية ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات مثل الباطنة وأمراض معدية، وجراحة، وتوليد، ورش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية، وتجريع بمضادات الديدان، ودواجن، وقد تم الكشف على أكثر من 400 حالة بمشاركة وإشراف الدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور مؤمن عبدالعظيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن عبدالصبور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن عباس، رئيس قسم التغذية بالكلية، والدكتور ثابت عبدالمنعم، مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، والدكتور أسامة عبدالحكيم، أستاذ الأمراض المعدية، والدكتورة حسنية سويفي، رئيس قسم صحة الحيوان، والدكتورة فاطمة محمود، أستاذ السلوكيات، و7 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، و20 طالبًا وطالبة.

وألقى الدكتور إبراهيم عبدالوهاب، أستاذ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة، محاضرات لتوعية المزارعين وأهالي القرية عن الآفات الزراعية التي تصيب محصول القمح بمحافظة أسيوط، وأهمها الحشائش والآفات الحشرية، وتفحمات القمح وطرق مكافحتها، فضلًا عن إلقاء الدكتورة منال عبدالله، أستاذ بكلية الطب البيطري، محاضرة عن أهمية استخدام السماد العضوي بدلًا من السماد الكيماوي، وكيفية صناعته وأهميته.