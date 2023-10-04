المركزي: 72% تحسنا بعجز الحساب الجاري خلال عام.. وفائض بميزان المدفوعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2022-2023 أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار في سنة 2021-2022.

وقال البنك المركزي، في بيان له اليوم الأربعاء، إن عجز حساب المعاملات الجارية شهد تحسنًا بدرجة ملحوظة خلال العام المالي الماضي، حيث تراجع بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار في العام السابق عليه.

وأضاف أن هذا التحسن يرجع بشكل أساسي إلى تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.2% ليقتصر على نحو 31.2 مليار دولار، وتضاعف الميزان الخدمي ليسجل نحو 21.9 مليار دولار، نظرا للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية، وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بحسب ما ذكره البنك، حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بمعدل 12.3% ليسجل نحو 10 مليارات دولار.

وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار خلال عام 2022-2023، وفقا للبيان.