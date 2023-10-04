شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة الشيوخ يوجه برقية شكر للرئيس السيسى لإنجازات القطاع الرزاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستواصل القيام بدورها وواجبها الوطنى دعما لخطة التنمية التى تستهدفها البلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الجبلى، في تصريحات صحفية عقب فوزه برئاسة اللجنة البرلمانية، إن لجنة الزراعة والرى، تعد من أهم اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، نظرا لأنها تختص بقطاع الزراعة والأمن الغذائى، الذى يعد أهم ملف فى العالم حاليا، فى ظل التحديات العالمية حاليا.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستضع أجندتها بدور الانعقاد الرابع، خلال أول اجتماع قادم لها لتحديد أولوياتها، مشيرا إلى وجود عدد من الملفات الهامة الموجودة على أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة، منها ملف تطوير التعاونيات، وملف تشجيع الاستثمار الزراعى والتصنيع الزراعى، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة ومراكز البحوث فى زيادة الإنتاج.

ووجه المهندس عبد السلام الجبلى، برقية شكرو تهنئة للرئيس السيسى، على ما يبذله من جهود ويحققه من إنجازات فى قطاع الزراعة وإطلاق العديد من المشروعات القومية بهدف التوسع الزراعى.

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي قد أسفرت عن فوز عبد السلام الجبلى برئاستها، فيما فاز بمنصب الوكيلين كل من النائب جمال أبو الفتوح ومحمد السباعى، وفاز بمنصب أمين السر النائب عمرو أبو السعود.