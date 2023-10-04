حمية أعلن البدء بصيانه بعض الطرقات في قضاء جزين من خلال مشروع البنك الدولي

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، عن البدء بصيانه بعض الطرقات في قضاء جزين، من خلال مشروع البنك الدولي، وذلك في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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