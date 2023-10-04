عودة التقى سفيرة قبرص وبحثا في الأوضاع العامة

التقى متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة، سفيرة قبرص في لبنان السيدة ماريا حجي تيودوسيو. وكان اللقاء بروتوكولي قدمت خلاله تيودوسيو نفسها كسفيرة جديدة لقبرص في لبنان، كما جرى خلاله تباحث في الأوضاع العامة.

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