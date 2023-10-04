قوى الأمن عممت صورة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة عُثر عليه الاشرفية- جادة بيار الجميل

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة طفل قاصر مجهول الهويّة، عُثِرَ عليه بتاريخ 3-10-2023 في محلة الاشرفية - جادة بيار الجميل، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة وغير قادر على النطق ولا على تحديد مكان إقامته، وليس بحوزته أي مستند يُعرّف عنه.

وطلبت القوى الامنية من الذين يعرفون شيئاً عنه أو عن ذويه إبلاغهم الحضور إلى فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت، أو الاتصال على الرقم 611019 / 01 تمهيدًا لاستلامه.