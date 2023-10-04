قوى الأمن عمّمت صورة قاصر غادرت منزل ذويها في الكورة ولم تعُد

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر: غزل علي طراف (مواليد عام 2010، لبنانية) التي غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة النخلة – الكورة في الساعة 10،15 من تاريخ 01-10-2023، ولم تعُد لغاية تاريخه.

وطلبت المديرية، من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 415463-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.