الحلبي: لم يفاتحنا احد بدمج النازحين مع التلامذة اللبنانيين وفي حال طلبوا ذلك فلن نوافق مطلقا

التقى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، رئيسة المجلس النسائي اللبناني عدلا سبليني زين مع وفد كبير من المجلس، واطلع منهم على تاريخ المجلس ونشاطه واهتماماته لجهة إنصاف المرأة وتعديل التشريعات المجحفة في حقها، إضافة إلى العناية بالأسرة والمجتمع وبالشؤون الوطنية.

وعبرت زين، عن "التقدير الكبير للوزير ولجهوده في الظروف الصعبة"، مؤكدة "ان التربية هي الوزارة الأكبر والأهم بالنسبة إلى مستقبل لبنان".

وتحدثت عن حملة حماية الأسرة من التحديات التي تواجهها اقتصاديا واجتماعيا وتربويا وأخلاقيا وقيميا، "فإذا ضاعت القيم ضاع الوطن والأسرة والمجتمع" .

وتوقفت عند "الحملة العالمية لنشر المثلية مما يحول الطبيعة الإنسانية إلى فوضى"، وأملت "الا يمر أي تشريع في مجلس النواب يشرع هذا الوضع، إذ اننا مجتمع شرقي له خصوصيته ولا يمكن ان يتقبل اليوم او غدا تشريعا بهذا الإتجاه ، على الرغم من أننا نعيش في المجتمع مع أشخاص لهم خصوصية بيولوجية او نفسية ، لكن لا يجوز ان نحملهم بيرقا او شعارا للدلالة عليهم".

بدوره، شرح الحلبي "التحديات التي يخوضها مع فريق العمل في الوزارة للحفاظ على مستوى التعليم الرسمي وديمومته، لأن المشكلة مالية في الأساس، وسوف نصدر قرارا يحدد آلية دفع بدل الإنتاجية الذي أقره مجلس الوزراء مما يتيح استقرار السنة الدراسية.

ولفت إلى عبء النزوح السوري، مشددا على "أنه لم يفاتحنا احد بدمج النازحين مع التلامذة اللبنانيين، وفي حال طلبوا ذلك فإننا لن نوافق مطلقا".

وأشار إلى "ان تسجيل النازحين يبدا بعد إنتهاء تسجيل اللبنانيين"، مؤكداً اننا "أنجزنا الإطار الوطني للمناهج، وانه متفائل بإنجاز المرحلة المقبلة من مناهج المواد والفترة التجريبية".