تمنى رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، على "كل المرتعبين اليوم من النزوح السوري أن يعتذروا من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي كان أول من حذر من هذا الأمر منذ 12 عاماً وقد نال نصيبهُ من شتائم التافهين"، مضيفاً "إعتذروا من الرجل فانتم لا ترون أبعد من أنوفكم".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: ميشال عون كان أول من حذر من النزوح السوري ونال نصيبهُ من شتائم التافهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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