اخبار العالم

وهاب: ميشال عون كان أول من حذر من النزوح السوري ونال نصيبهُ من شتائم التافهين

0 نشر
0 تبليغ

تمنى رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، على "كل المرتعبين اليوم من النزوح السوري أن يعتذروا من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي كان أول من حذر من هذا الأمر منذ 12 عاماً وقد نال نصيبهُ من شتائم التافهين"، مضيفاً "إعتذروا من الرجل فانتم لا ترون أبعد من أنوفكم".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: ميشال عون كان أول من حذر من النزوح السوري ونال نصيبهُ من شتائم التافهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا