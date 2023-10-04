انتشال جثة مراهق سوري من داخل بحيرة ضمن مخيم للنازحين السوريين في سعدنايل

تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة، من انتشال جثة فتى في الثالثة عشرة من عمره، سوري الجنسية، من داخل بحيرة في مخيم للنازحين السوريين في بلدة سعدنايل البقاعية.
وقد تم العثور على الجثة على عمق ٨ أمتار، وتولت سيارة إسعاف تابعة للمديرية العامة للدفاع المدني نقل الجثة الى مستشفى البقاع الحكومي بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
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