في أجواء تملؤها الفرح... السفيرة الاميركية تتمايل على أغنية "وسع وسع" مع الراقصة سماهر

في أجواء تملؤها الفرح، انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للسفيرة الأميركية دوروثي شيا تتمايل على أغنية "وسع وسع" مع الراقصة سماهر في احدى ليالي السهر في لبنان، في امتداد لاجواء الصخب والسياحة التي عاشها لبنان هذا الصيف، نظرا للاستقرار الامني الذي ينعم به.

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