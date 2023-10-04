جمعية "آل البيت" اقامت مهرجان الصادقين الشعري في اجواء ولادة الرسول والامام جعفر الصادق

أقامت جمعية "آل البيت" الخيرية في بيروت، في أجواء ولادة الرسول الأكرم والإمام جعفر الصادق، "مهرجان الصادقين الشعري" السادس بعنوان "والله لا يحب الفساد"، في حضور النائب قبلان قبلان ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، الأب عبدو أبو كسم ممثلاً البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الشيخ بلال الملا ممثلاً مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الشيخ محمد شقير ممثلاً نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الشيخ كمال أبي المنى ممثلاً شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، والنواب: علي حسن خليل، الدكتور إيهاب حماده، حسين جشي، الدكتور قاسم هاشم والدكتور أشرف بيضون، العلامة الشيخ محمد كوثراني ممثلاً ألامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، السفير العراقي أمين نصراوي ، العميد مرشد سليمان ممثلاً المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ،رئيس المحاكم الجعفرية العلامة الشيخ محمد كنعان، اللواء عباس ابراهيم، مفتي وإمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، السفير العراقي أمين نصراوي، الى نواب ووزراء سابقين وممثلي مرجعيات دينية ومفتين وقضاة وعلماء الحوزات العلمية وشخصيات أدبية وثقافية وأكاديمية ودبلوماسية وإعلامية وقضائية وأمنية وعسكرية وبلدية واجتماعية وحشد من المهتمين.

افتتح المهرجان بآيات بينات من القرآن الكريم تلاها القارئ حسين إسماعيل ثم النشيد الوطني، بعده كانت كلمة لممثل المرجع السيد علي السيستاني في لبنان ورئيس الجمعية حامد الخفاف، ركزت على "مفهوم الفساد ومخاطره وأهمية مكافحته وموقف المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف منه".

ثم توالت نخبة من شعراء العالم العربي على إنشاد قصائدهم، وهم: أحمد بلبولة من مصر، يحيى شامي من لبنان، محمد الأمين جوب من السينغال، ياس السعيدي من العراق، فاروق شويخ من لبنان ورابح ظريف من الجزائر.