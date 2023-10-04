شولتس يعتبر اتفاق الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي منعطف تاريخي: سيحد من الهجرة غير النظامية

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه في بروكسل بين الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد حول نص مهم من إصلاح سياسة الهجرة الأوروبية يشكل "منعطفا تاريخيا".

ولفت شولتس في تصريح له، الى إن دخول الاتفاق حيز التنفيذ والهادف الى تنظيم استجابة أوروبية في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، "سيحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا وسيخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا".

وتوصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال إجتماعهم في بروكسل، الى اتفاق حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة التكتل الجمعة في غرناطة الإسبانية.

ويهدف القانون الذي تتم مناقشته إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.

وسيتعين الآن التفاوض على النص مع أعضاء البرلمان الأوروبي.