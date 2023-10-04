رئيسة الوزراء الإيطالية: تجار البشر لا يستطيعون أن يقرروا من يدخل أوروبا

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن "المتاجرين بالبشر لا يستطيعون أن يقرروا من يدخل إلى أوروبا، لأنه مسار واضح تريد أوروبا أن تسلكه".
واشارت ميلوني في تصريحات تلفزيونية بمناسبة احتفالات قناة "سكاي تي جي فينتي كواترو" بمرور 20 سنة على تأسيسها، الى اننا "رأينا تصريحات زعماء دول البحر الأبيض المتوسط التسعة، وشاهدنا فرنسا، وفتح نقاش مع ألمانيا حول اتفاقية اللجوء والهجرة، لأنها طلبت إضافة تعديل وهو في رأيي تراجع عن الموضوع من جانب المنظمات غير الحكومية أيضا"، لافتة إلى أنه "تم سحب التعديل وتمت الموافقة على الموقف الإيطالي".
ولفتت ميلوني إلى أن "الأمر يتعلق بالتنفيذ السريع للأدوات الفعلية، وفي سرعة التنفيذ يجب أن تكون أوروبا أفضل. ومع ذلك، يجب أن أقول إنني لا أشعر بالعزلة، يبدو لي أن اليسار الأوروبي الذي لا يزال يعتقد أنه قادر على معالجة هذه المسألة بطريقة أيديولوجية من خلال القيام فعليا بعمل لا يساعد أحدا، هو أكثر عزلة بكثير".
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