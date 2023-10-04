الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعهد بالعودة إلى البيت الأبيض رئيسا للبلاد.

جاء ذلك قبيل مثوله أمام المحكمة لليوم الثالث على التوالي على ذمة قضايا احتيال تجاري.

وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات ترامب:

سأعود للرئاسة وأنهي هذه المرحلة المظلمة من تاريخ البلاد.

قمت بسداد كامل الأموال التي اقترضتها من البنوك.

الحزب الجمهوري يقوم بعمل رائع لإعادة الولايات المتحدة عظيمة من جديد.

العدالة لا يجب أن تستخدم كسلاح سياسي.

رفض محكمة نيويورك تشكيل هيئة محلفين أمر غير مسبوق.

في استطلاعات الرأي حصلت على 55 في المئة من تأييد الأميركيين.

ما يحدث في بلدنا شبيه بما يحدث في الدول الفاشلة.